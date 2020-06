Milos Vazura, direttore generale del Partizan Belgrado, ha parlato a Zurnal del futuro dell'attaccante classe '97 Umar Sadiq, autore di 17 gol in stagione: "Per quanto ci riguarda il mercato in uscita è già finito. A meno che Sadiq non se ne vada. E non scenderemo sotto i 15 milioni di euro". Alla Roma, club che ha cresciuto il calciatore nigeriano, spetterebbe il 10% su una eventuale rivendita. Su Sadiq è forte soprattutto il Monaco, secondo la stampa francese.