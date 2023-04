Non si tratta di una novità e tanto meno di un mistero, considerate le puntate precedenti e le ripetute dichiarazioni rilasciate alla stampa dal, da quando il club tedesco ha preso atto della volontà dei due calciatori di prendere in considerazioni le proposte ricevute nei mesi scorsi e di non rinnovare i rispettivi contratti in scadenza a giugno. Per il difensore algerino si profila un trasferimento a parametro zero al Borussia Dortmund, dopo che diverse società di Serie A - dall'Inter alla Roma passando per la Juve - avevano preso a loro volta informazioni.- "perché entrambi ci hanno dato molto negli ultimi quattro anni - ha dichiarato Virkus ai canali ufficiali del club -. E capiamo anche che i nostri tifosi sono delusi dal fatto che non rimarranno. Ma è sempre stato parte della nostra strategia negli ultimi anni portare giocatori molto talentuosi, farli crescere e, alla fine, lasciarli andare perché non possiamo tenerli per sempre.. Certo, non è l'ideale che non sia così ora". Una questione economica ma anche di prospettive progettuali enon fa eccezione:e che alimentano il moderato ottimismo che si respira in Viale della Liberazione per la felice conclusione dell'affare., visto che riguarda alcune delle più importanti formazioni europee, dalche aveva provato ad anticipare l'operazione durante la finestra di mercato del gennaio scorso. Dopo unin quattro stagioni di Bundesliga che gli hanno consentito di conquistarsi pure un posto nella nazionale francese - in compagnia peraltro del fratellino Kephren - per Marcus Thuram si avvicina il momento della svolta per la sua carriera. Il Borussia Monchengladbach ha fatto il primo passo ufficializzando l'addio al termine della stagione in corso, l'Inter - per cui molte delle strategie di programmazione di quella che verrà sono legate alla partecipazione alla prossima Champions - spera e confida di fare quello successivo.