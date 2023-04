Prima della gara del Da Luz l’aveva detto Alessandro: “I”. E in campo il difensore è stato, basti vedere il cross pennellato sulla testa die come testimonia il premio diche l’Uefa gli ha conferito. Un regalo per il mancino di Inzaghi che domani compirà 24 anni e che vuole chiudere al meglio una stagione di alti e bassi, con la speranza, per i tifosi nerazzurri, che presto possa arrivare un nuovo presente: il suo- Della sua situazione contrattuale si è parlato spesso nelle ultime settimane, con untra il suo entourage e la società che si è risolto in un nulla di fatto ma in un clima di. Si procede con fiducia ma prima l’Inter deve capire di più di sé e del suo futuro. Un exploit in Champions e la qualificazione alla prossima Coppa dalle grandi orecchi sono evenienze che sposterebbero glie idel club per il prossimo mercato.- Prima il campo, dunque. Con il Benfica, Bastoni è stato un’arma letale. Difensore, centrocampista, quasi ala, il giocatore è stato fondamentale per punire i lusitani negli ormai famosi ‘half spaces’, quegli spazi in cui un giocatore col suo talento, personalità e coraggio può far male agli avversari.Il tutto, senza sottovalutare l’impatto difensivo per mettere a tacere un attacco di solito prolifico.- Una prestazione europea sul palcoscenico più importante in una gara da non sbagliare. Il suoin Champions è una laurea che ne certifica il livello ormai internazionale. E anche i big club europei lo sanno, ecco perché l’Inter deve evitare che il suo difensore,, possa vivere un percorso simile a quello di Milan. Meglio accelerare e farsi trovare pronti a ogni evenienza., gli stessi che erano destinati a Skriniar e che lo slovacco ha rifiutato per accettare le avances deluna distanza cospicua che si aggira intorno al milione e mezzo di euro ma che pare comunque un ostacolo non insuperabile. Il procuratore Tinti e lo stesso Bastoni ritengono che possa essere lui a fare quello step in più per prendere l’eredità di Skriniar, ritenuto un calciatore forte ma non più dell’italiano., come gli interessamenti. Il Manchester City lo segue da anni e la prossima estate deve essere quella della svolta. Senza un rinnovo, all'Inter converrebbe una cessione per scongiurare di ricadere nei vecchi errori.