Esattamente come 4 anni fa accadde con Mediaset. Adesso come allora, senza l’Italia. Per appassionati di calcio prima che per tifosi, quindi. Il Mondiale è costume, abitudine, rito e senza l’Italia manca il clima di attesa e poi di festa che abbiamo per esempio vissuto tra giugno e luglio del 2021, quando gli azzurri vinsero gli Europei. Peccato, sarà per la prossima volta. Forse.Russia 2018 fu un successo senza precedenti per Mediaset, che prese i diritti a prezzo di saldo (80 milioni, all'indomani dell'esclusione azzurra) e li valorizzò e monetizzò con ascolti record, che tornano d’attualità oggi, sovrapponendo i dati che quotidianamente raccolgono le partite nel discusso Qatar. La Rai i diritti li ha pagati di più (pare 180 milioni, ma al momento dell'acquisto credeva nella presenza dell'Italia) e finora i risultati sono contraddittori.Per non fare che un esempio,Adesso, le prime 8 partite (da domenica a martedì sera)Allora (restiamo sempre alle prime 4 giornate di partite) ci furonomentre in termini assoluti il massimo per ora sono iUn abisso, però è giusto sottolineare la diversa stagionalità dei due eventi:La Rai ha sempre un modo istituzionale di raccontare le partite, le telecronache non sono più quelle dei maestri Martellini e Pizzul,C’è chi vede nella seconda voce da ultrà di Stramaccioni il bello della novità, l’impressione personale è che debordi troppo spesso, francamente al limite del sopportabile. Poi cambia partita, arriva Nela e rischi il pisolino, nonostante in campo ci siano i fuochi d'artificio.Del "Circolo" (medaglia olimpica della rai nel 2021)parleremo un’altra volta,(7,05% e 8,2%) in cui il calcio è messoLa cosa più bella, restano le parole in apertura della prima puntata della direttrice De Stefano contro l’assegnazione del Mondiale al Qatar.al di là dei numeri deprimenti (6% e 5%) resta consolazione sapere che non avrà futuro.@GianniVisnadi