Russia 2018 sbarca su Fifa 18: il noto titolo di calcio virtuale da oggi infatti ha cominciato a fare la conoscenza con il Mondiale, sia su PC che su console è arrivato il DLC mette gratuitamente a disposizione degli appassionati un intero nuovo gioco. Divise, stadi e rose aggiornate per le modalità offline, ma tante novità anche, e soprattutto, per Ultimate Team: un nuovo sistema di creazione rosa, con l'affinità dettata dalla confederazione (Europa, Sudamerica, Asia e Oceania, Africa) e dalla nazionalità. Non solo carte nuove per i giocatori più amati, ma anche l'occasione di rivedere in campo altre leggende che hanno segnato la storia dei mondiali: su tutti Miroslav Klose, capocannoniere della Coppa del Mondo con i suoi 16 gol in quattro edizioni.



SERIE A IN FIFA 19, CI SIAMO! - Giornata di novità importanti anche in vista del prossimo titolo 2019, in attesa dell'ufficialità dell'acquisizione dei diritti della Champions League (scaduto l'accordo tra UEFA e Konami, casa produttrice del titolo PES) il prossimo 'rinforzo' di Electronic Arts sarà la Serie A: l'indiscrezione lanciata da La Gazzetta dello Sport trova conferme, accordo trovato con la Lega Serie A per la cessione del marchio, che sarà presente nel gioco a partire dal prossimo titolo. Manca solo l'ufficialità, e intanto la Serie A si muove anche per la creazione di una propria lega virtuale: la rivoluzione degli eSports in Italia entra nel vivo, almeno per il calcio digitale.



