Il mondo del calcio piange Pierluigi Frosio, che si è spento questa mattina all'età di 73 anni. Calciatore, allenatore, opinionista televisivo e negli ultimi anni dirigente di una delle società dilettantistiche più conosciute nel panorama milanese e lombardo come l'Aldini. Il suo nome è legato principalmente al Perugia, club nel quale ha giocato per ben 10 anni (dal 1974 al 1984) diventandone il capitano e uno dei simboli del periodo d'oro di fine Anni Settanta: dopo la promozione dalla Serie B alla Serie A, la squadra allenata da Ilario Castagner concluse la stagione 1978/79 con un incredibile secondo posto alle spalle dell'ultimo Milan di Gianni Rivera, senza perdere peraltro nemmeno una partita.



Concluso il percorso agonistico nel 1985 nel Rimini di Arrigo Sacchi, inizia a lavorare da tecnico delle giovanili del Monza, per poi passare all'Atalanta (con cui si spinse fino ai quarti di finale di Coppa Uefa nel 1991 prima di essere eliminata dall'Inter) e ricoprire l'incarico di allenatore anche per Ravenna, Como, Modena, Novara, Padova ed Ancona.