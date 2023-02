Una notizia bruttissima colpisce il mondo dello Sci e di tutto lo sport italiano. A 37 anni è morta Elena Fanchini, campionessa italiana. Nel 2005 aveva vinto l’argento ai Mondiali, mentre nel 2018 aveva sconfitto un tumore, tornando poi sulle piste. Lo scorso agosto ha accusa una ricaduta del terribile male. “Non posso arrendermi ora. Ho chiesto io a Sofia il pettorale rosso” aveva detto Fanchini a proposito di Goggia, che le aveva dedicato la vittoria in discesa libera a Cortina d’Ampezzo. L'ex sciatrice è morta dopo una lunga battaglia: si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia. Nel suo palmares vanta anche due vittorie in Coppa del Mondo.