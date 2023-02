Secondo trionfo per l'Italia ai Mondiali di sci in Francia. Dopo l’oro di Federica Brignone in combinata è un’altra italiana a vincere l'oro: Marta Bassino è medaglia d’oro in superG al termine di una gara straordinaria, nella quale si lascia alle spalle Mikalea Shiffrin (di 11/100). Al terzo posto (a 33/100) a pari merito finiscono l’austriaca Cornelia Huetter e la norvegese Kajsa Vicfhoff Lie. Sesta Brignone, decima Goggia.