A Gattuso non piace parlare di sfortuna perché fornirebbe, a suo modo di vedere, un alibi alla sua squadra.Rino ha dovuto trovare soluzioni alternative seguendo quelle che sono le caratteristiche di Bakayoko, più a suo agio in una linea a 4, o di Laxalt che si esprime meglio quando ha le spalle 'coperte'.- Se contro l'Udinese il Milan aveva avuto buone risposte, contro la Juve si è vista una squadra che, al netto della diversa qualità, ha fatto molta fatica a produrre gioco sui binari laterali. Lo stesso Gattuso ha ammonito a fine gara: “Non abbiamo giocatori di fascia che sanno saltare l’uomo, da linee da 4., Calhanoglu oggi non riusciva a fare i cambi di gioco per il dolore al piede...”. Il cambio modulo, con il passaggio alle due punte più Suso si basa su due capisaldi:La soluzione a questi equivoci tattici può arrivare solo dal mercato di gennaio, ma non sarà facile andare ad operare così tanto in profondità per Leonardo e Maldini.Dalle parti di Via Aldo Rossi si lavora alacremente per studiare unarispetto alla scorsa estate quando la nuova società ha avuto pochissimo tempo per completare la rosa. Le priorità sono un, per intenderci. Subito dietro viene l'acquisizione di una terza punta condue graditi cavalli di ritorno. Dulcis in fundo, servirebbe anche un esterno offensivo in grado di saltare l'uomo e attaccare gli spazi. Probabilmente troppe esigenze per una sessione, quella invernale, molto difficile e particolare visti il breve lasso di tempo utile per operare e il fiato sul collo della Uefa.