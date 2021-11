Partito con ambizioni di altissima classifica in Serie B, il Monza è ottavo in classifica e in 14 giornate ha segnato solo 15 gol. Una difficoltà offensiva che rende necessario l'arrivo di un attaccante di assoluto livello per la categoria. Secondo SerieBnews, Adriano Galliani ha messo nel mirino il giovane Roberto Piccoli dell'Atalanta. L'ipotesi è quella di un prestito con opzione di riscatto in caso di promozione monzese in A.