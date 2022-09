La prima storica vittoria delin serie A coincide con la. Risultato giusto, anzi giustissimo, maper la superiorità dimostrata dall’inizio alla fine. A poco serve, infatti, sottolineare il teorico alibi dei bianconeri per l, il cui unico limite è stato quello di non avere segnato prima il gol del vantaggio e dopo quello del raddoppio. La giornata della svolta per il campionato del Monza, che non è più ultimo in classifica, apre così ufficialmente la crisi della Juventus, che non può essere addebitata soltanto ad Allegri, ma semmaiper non parlare dei tanti infortunati, mentre a Dybala la società non ha voluto rinnovare il contratto…. Primo punto in casa- Raffaele, nuovo allenatore del Monza al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa, aveva detto alla vigilia di non provare alcuna emozione per il suo esordio su una panchina di serie A.. Più del modulo, un elastico 3-4-3, conta l’atteggiamento di Pessina e compagni che cercano con insistenza il gol. In assenza dell’infortunato Petagna, in attacco c’è il debutto diin linea con Caprari e Mota Carvalho, ma soprattutto alle loro spalle ci sono due registi di qualità come Sensi e il fresco ex juventinoche dirigono le operazioni. Sicuro in difesa, grazie al trio Marlon, Marì, Izzo, il Monza ha il merito di non limitarsi a controllare gli avversari. Tutti partecipano alle azioni offensive e non a caso Izzo, di testa, è il primo a spaventare Perin, a dimostrazione di una nuova mentalità che coinvolge anche i difensori in fase offensiva.Senza gli squalificatisostituito dal suo “vice” Landucci, la Juventus conferma di attraversare un momento difficile. E a poco serve avere il miglior tridente possibile, contra i due nuovi acquisti Di Maria e Kostic, perché i problemi nascono in mezzo al campo dove non basta qualche apertura di Miretti, che completa il reparto con McKennie e Paredes. P. Per trovare una conclusione bianconera bisogna aspettare quasi mezz’ora, quando Vlahovic riesce a liberarsi per far partire un diagonale da destra, troppo debole però per spaventare Di Gregorio.Come se non bastassero queste difficoltà, la Juventus allo scadere del primo tempo riesce a complicarsi la vita, per colpa di una. Maresca estrae subito il cartellino rosso e così all’inferiorità di gioco i bianconeri aggiungono quella numerica, perché Kostic arretra sulla linea dei centrocampisti, lasciando a McKennie il compito di avvicinarsi maggiormente al centravanti serbo. Il vantaggio dell’uomo in più regala ulteriore coraggio al Monza, che però conferma i propri gravi limiti in fase conclusiva.- Senza molte alternative in panchina,Palladino, invece, dopo 10’ effettua un triplo cambio. Fuori il bravissimo ma troppo fragile Sensi, rilevato da Barberis, e per scelta tecnica fuori anche Mota Carvalho e Marlon, sostituiti dae Caldirola. Visto che non succede niente, malgrado la continua pressione, arriva anche il momento di Colpani che prende il posto del deludente Caprari. A forza di insistere, però, arriva il meritato gol del vantaggio, un premio alle scelte di Palladino, perché, firma anche quello della prima storica vittoria del Monza in serie A e per di più contro la Juventus.Landucci a quel punto toglie Kostic per inserire. Manca un quarto d’ora abbondante alla fine e anche Galliani decide di uscire, perché sta soffrendo troppo, ma siccome lui è insostituibile nessuno prende il suo posto in tribuna vicino al figlio Gianluca. Fagioli per Miretti e Soulè per De Sciglio sono le ultime mosse disperate di Landucci per raggiungere almeno pareggio negli interminabili 8’ di recupero. Tutto inutile, però, perché alla fine fa festa il Monza ed è giustissimo così.: 29’ st Gytkjaer: 29’ st Ciurria(3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon (dal 9’ Caldirola), Marì, Izzo; Ciurria, Rovella, Sensi (dal 9’ st Barberis), Carlos (dal 39’ st Birindelli); Pessina, Caprari (dal 24’ st Colpani); Mota (dal 9’ st Gytkjaer). All. Palladino.(4-3-3): Perin; De Sciglio (dal 40’ st Soulè), Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti (dal 40’ st Fagioli); Di Maria, Vlahovic, Kostic (33’ st Kean). All. Landucci (Allegri squal.).: Bremer (J): 40’ Di Maria (J): Fabio Maresca (sezione di Napoli)