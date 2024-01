Il Monza degli ex sulla strada dell’Inter: nerazzurri favoriti a 1,50

Archiviati dopo non poche polemiche i tre punti della gara contro il Verona nell’ultima partita del girone di andata, ed incassato il titolo platonico di campione d’inverno, l’Inter, spettatrice non interessata delle gare di Coppa Italia, è pronta a tornare in campo per difendere il primo posto in classifica. Il calendario della ventesima giornata, prima partita del girone di ritorno, la vedrà impegna in campo esterno nel derby contro il Monza in programma sabato alle 20:45.All’andata a San Siro fu una doppietta di Lautaro Martinez a decidere le sorti di una gara dominata dai nerazzurri. Lo scorso anno, invece, furono i brianzoli ad avere la meglio per aver vinto fuori casa per 1 a 0 grazie ad un gol al 78° dell’ex Caldirola il 14 aprile mentre all’U-Power Stadium, il 7 gennaio dello sempre dello scorso anno, fini 2 a 2 decisa a tempo scaduto da un’autorete di Dumfries. Questi tre gli unici confronti tra le due squadre in Serie A, in Coppa Italia, invece, si sono affrontate cinque volte con quattro vittorie dei milanesi ed un pareggio.



Il Monza di Raffaele Palladino, ispirato anche dall’argentino Velentin Carboni, classe 2005, di proprietà dell’Inter ma in prestito ai brianzoli, è undicesimo in classifica con venticinque punti all’attivo anche grazie alla recente vittoria di sabato scorso a Frosinone. Non ha mai vinto in casa contro i nerazzurri ed hanno sempre subito almeno un gol in ogni confronto.



Formazione quasi fatta per i biancorossi con in campo tanti ex, a cominciare dall’intera difesa con Gagliardini centrale, D’Ambrosio a coprire sulla destra e Caldirola sul versante opposto. In attacco probabilmente Mota Carvalho potrà essere il riferimento avanzato della squadra con Colpani e Valentin Carboni di supporto. Probabile staffetta tra Pedro Pereira preferito questa volta a Kyriakopoulos che sarà affiancato da Pessina, Bondo e Ciurria. Solo scelte tecniche per Inzaghi che non potrà disporre solo dell’infortunato Cuadrado. Difficilmente proporrà dal primo minuto il nuovo acquisto di casa Inter, il centrocampista canadese Tajon Buchanan, ma sicuramente ci sarà Sommer tra i pali, con Acerbi al centro della difesa con Pavard a destra e Bastoni a sinistra. Confermatissimo il tandem d’attacco Thuram – Lautaro Martinez che potrà contare sul supporto di Calhanoglu in cabina di regia affiancato da Barella e Mkhitaryan con Dumfries e Dimarco a spaziare sulle corsie esterne. Inter favorita sulla lavagna che propone il 2 nerazzurro a 1,50, particolarmente distante dall’1 del Monza a 6,25 e con l’X che moltiplica per 4,30. E’ sempre Lautaro Martinez il leader della speciale classifica del possibile primo o ultimo marcatore della partita a quota 4,20 con a seguire Thuram a 6,00, Arnautovic a 6,75, Calhanoglu a 7,25, Sanchez e Sarr a 7,50, Mkhitaryan e Klassen a 9,00, Akinsamiro a 9,50, Frattesi a 9,75 e poi a seguire gli altri.