il giocatore del momento in Italia è sicuramente Wilfried Gnonto. L’esordio in nazionale con tanto di assist contro la Germania e la prima da titolare contro l’Ungheria hanno portato alla ribalta l’esterno d'attacco dello Zurigo, ora inseguito da diversi club italiani e non solo. Per i betting analyst è il Monza di Adriano Galliani la società favorita per l’acquisto del giovane classe 2003, in quota a 2,75, davanti all’Ajax, club da sempre molto attento al mercato dei giovani, offerto a 6. Come i lancieri, anche il Sassuolo punta da sempre sulla linea verde, con i neroverdi proposti a 9 in lavagna come i tedeschi del Friburgo. Più attardate invece le big italiane, con Juventus, Milan, Lazio, Roma, Napoli e soprattutto Inter, club nel quale militava Gnonto ai tempi della Primavera, tutte fissate a 25 volte la posta.