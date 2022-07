. Le tre neopromosse in serie A (Cremonese, Lecce e Monza) hanno fatto il terremoto sul mercato. Tuttavia quella che è andata alla ricerca dell’, dellae dellaè stata la società di Berlusconi e Galliani, mossasi come una veterana del campionato.. Tutti (eccetto due) provenienti dalla massima serie italiana o di Paesi stranieri. Si va dal portiere(Cagliari) ad Andrea(Inter), da(Atalanta) a(Cagliari), da(Inter) a(svincolato ex Nancy), da Filippo(Juve, ma nel 2021-22 Vicenza) a(Pisa), i due della serie B, da(Shakhtar) a(Verona), l’ultimo ad avere incontrato anche l’azzurro nazionale al pari di Cragno, Sensi e Pessina, uno dei campioni d’Europa dell’Italia di Mancini. Per soprammercato ci sarebbe anche un portiere di riserva (dal Pescara) e almeno l’idea di un paio di punte: si ragiona su, ma si sogna nientemeno che l’ex interista, detentore, al Paris Saint Germain, di un contratto mostruoso. Insomma il Monza sbaraglia il campo eche vorrebbe dire salvezza sicura e metà classifica più che stimolante.Naturalmente. Berlusconi e Galliani hanno bisogno di dimostrare di fare sul serio. Quindi, il primo obiettivo è la credibilità e fattibilità di, dove lo scudetto è arrivato due volte, anche se su sponde opposte, negli ultimi due anni.. Può avere una durata limitata nel tempo anche se sarà più rapida nel guadagnare posizioni. Tuttavia è fuori da ogni dubbio cheCosa c’è di diverso rispetto alle altre province? Una(almeno fino a quando opererà Galliani su mandato diretto di Silvio Berlusconi) e unaDi Sacchi prima, di Capello poi. Tuttavia, per fare una buona squadra o, più ancora, una grande squadra non è sufficiente reclutare tanti bravi calciatori e, a volte, nemmeno i calciatori migliori.Ora, sono certo che Stroppa si trovi di fronte ad un. Da una parte, la grandeper i calciatori messigli a disposizione dalla società. Dall’altra, lanell’assemblarli e nel trovare il sistema di gioco più adatto alle loro caratteristiche, senza snaturare le convinzioni dell’allenatore.Inoltre, Berlusconi ama il trequartista dietro le punte e, credo, cheTutto questo premesso, c’è un problema a monte., quando, in tempi diversi da questi, si affronterebbe al massimo la Coppa Italia o qualche amichevole di rodaggio? In materia, non ci sono risposte, ma esempi. La, rivoltata quasi completamente l’anno scorso a gennaio, dall’arrivo di Walter Sabatini e affidata alle funamboliche capacità di Davide Nicola, è riuscita a salvarsi, seppure in maniera rocambolesca, ad una quota bassissima perdendo 4-0 l’ultima in casa dall’Udinese., che cambiano tutti gli interpreti e, magari, anche il copione, sono. In secondo luogo, perché, forse ci vorrà un po’ di tempo, ma. Il nodo, casomai, è lache spesso va in contrasto con Galliani quando c’è da raccogliere risultati. Il patron li vorrebbe subito, l’amministratore delegato sa essere più prudente e tende a difendere l’allenatore e il suo lavoro. Mal che vada, comunque,ex cuore rossonero, allenatore di buona vaglia e ottima esperienza (è stato anche c.t.), equilibrato, silenzioso, pratico. Però. E di arrivare, se ne sarà capace, il più lontano possibile.