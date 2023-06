Dopo la buona esperienza a Modena in prestito nel campionato appena concluso, Giorgio Cittadini ha fatto ritorno all'Atalanta e nella prossima stagione potrebbe disputare la Serie A. Impegnato in questi giorni nell'Europeo Under 21 con l'Italia di Paolo Nicolato, il difensore classe 2002 sarebbe finito nel mirino del Monza, secondo quanto riportato da Sky Sport.