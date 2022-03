Brutta sconfitta ieri per l'Italia contro la Macedonia del Nord. Con questo ko gli Azzurri sono ufficialmente fuori dai prossimi Mondiali che si giocheranno tra novembre e dicembre in Qatar.



Nel frattempo prende vita il progetto "Mundialito" per club, un torneo che nascerebbe per tenere impegnate le squadre di Serie A (chiaramente senza i calciatori convocati in nazionale) in quei due mesi di stop del campionato. L'idea iniziale per la sede della competizione è quella di giocare negli Stati Uniti. Stando a quanto riporta oggi Repubblica, De Laurentiis si sarebbe fatto promotore per trasferire il tutto ad Abu Dhabi.