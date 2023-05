Il calendario che non ti aspetti. Settimana sicuramente decisiva per uno scudetto che il Napoli attende da trentatré anni. Manca solo la matematica alla formazione di Spalletti che ha fallito il primo match point contro la Salernitana ma che potrebbe diventare campione d’Italia anche senza giocare. Domani, infatti, la Lazio, seconda con ben diciotto punti di distacco, scenderà in campo alle 21, per affrontare all’Olimpico il Sassuolo, incontro in calendario per il turno infrasettimanale della trentatreesima giornata. Se i biancocelesti non dovessero vincere, il Napoli si assicurerebbe lo scudetto anche perdendo ad Udine, dove è atteso giovedì. Questione di ore quindi per gli azzurri per festeggiare un tricolore che ha già avuto la sua prova generale nel dopo derby. Per tornare alla gara in calendario tra l’Udinese ed il Napoli, il fischio d’inizio è fissato per le 20:45 di giovedì. Novantuno i precedenti tra le due squadre con un bilancio favorevole ai partenopei che hanno vinto quarantuno volte, pareggiato trentuno e perso diciannove volte. All’andata i bianconeri, sotto di tre gol, Zielinski, Osimhen e Elmas, riuscirono a mettere a segno due gol con Nestorovski e Samardzic al 79° e all’82° ma non riuscirono a ristabilire le sorti della gara che sembrava già chiusa nella prima frazione di gioco. Difesa a tre quella che probabilmente verrà proposta dall’allenatore Andrea Sottil con Becao, Bijol e Perez a proteggere il portiere Silvestri. In attacco Nestorovski sarà il riferimento della squadra con Pereyra di sostegno. Alle loro spalle, al centro Lovric, Walace e Samardzic con Ehizibue e Udogie sulle corsie laterali. Di contro Spalletti, se non dovesse ancora aver vinto lo scudetto, proporrà la stessa formazione schierata contro la Salernitana: Meret in porta, Rrahmani e Kim coppia centrale; Di Lorenzo a destra e Olivera a sinistra; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco con Lobotka in cabina di regia affiancato da Anguissa e Zielinski. Ancora una volta Napoli bancato favorito sulla lavagna di BetFlag che propone il 2 a 1,75, distante dall’1 bianconero e 4,70 e con l’X a 3,70. Tra i possibili marcatori del primo o ultimo gol l’immancabile Osimhen a 4,50 con a seguire Simeone a 6,75, Kvaratskhelia a 7,00, Raspadori a 8,50, Beto a 9,00 e poi a seguire tutti gli altri.