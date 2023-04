Vincere il derby contro la Salernitana e sperare in un mancato successo della Lazio contro l’Inter per festeggiare lo scudetto con sei giornate di anticipo. Giunto ormai a un passo dal traguardo, il Napoli di Luciano Spalletti è nettamente avanti, a 1,21, quota che sale a 1,22 su Stanleybet.it contro i granata di Paulo Sousa, imbattuti da otto turni ma mai vincenti in Serie A contro i partenopei, offerti tra 12,50 e 13. Alta anche la quota del quinto pari esterno consecutivo della Salernitana, che oscilla tra 6,20 e 6,50. Per quanto riguarda invece il risultato esatto in pole c’è il 2-0 a 6,20, seguito dal 3-0 a 6,42 mentre sale a 13 il quarto 1-1 consecutivo lontano dall’Arechi per Candreva e compagni. In casa partenopea occhi puntati sul capocannoniere Victor Osimhen, senza gol al “Maradona” in campionato da oltre due mesi: il timbro del bomber nigeriano vale 1,60 volte la posta mentre il dodicesimo centro stagionale del rivale africano Boulaye Dia si gioca a 5,50.