Una grande occasione da cogliere sul mercato. Houssem Aouar lascerà il Lione a giugno al naturale decorrere dei termini contrattuali e sta ancora valutando tutte le richieste che gli sono arrivate nelle ultime settimane. L’Eintracht Francoforte e il Betis hanno già avanzato delle proposte concrete e attendono una risposta a stretto giro di posta ma la sensazione è che il talento francese stia aspettando la chiamata giusta dall’Italia.. I costi per le commissioni e l’ingaggio sono importanti, i quattro club interessati sono stati avvisati. Houssem non ha fretta e vuole scegliere il progetto migliore per dare una svolta definitiva alla sua carriera.