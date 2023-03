Quando le partite diventano difficili anche per la bravura dell’avversario nel saper chiudere tutti gli spazi non c’è tattica che regga: serve l’acuto del giocatore di talento. Ed è quello che ha fattoregalando, con un piatto a giro straordinario, un successo prezioso alla Lazio contro la Sampdoria. I tifosi biancocelesti lo hanno soprannominato, non a caso, il “Mago” per questa capacità di regalare gioie tecniche fuori dal comune.dopo l’esclusione di Bergamo.Luis Alberto ama la Lazio e lo ha sempre dimostrato dando tutto in campo. Ma è fisiologico alla sua età farsi qualche domanda in più sul futuro sopratutto se, dopo tanti anni all’estero, rimane forte il desiderio di tornare a giocare nella Liga.E ora i risultati stanno dando ampiamente ragione al patron della Lazio. Una partenza in estate non può essere esclusa ma dietro un’offerta importante perché Lotito non vuole concedere sconti per il suo pupillo. Per la felicità del Liverpool che vanta ancora il 20% sulla futura rivendita dello spagnolo.