Il Napoli in entrata ha già chiuso più operazioni: Olivera è stato ufficializzato, Kvaratskhelia annunciato dallo stesso presidente, Juan Jesus ha rinnovato e Anguissa è stato riscattato dal Fulham. Adesso è il tempo di Deulofeu, obiettivo numero uno per il reparto offensivo partenopeo.



Martedì c'è stata una chiacchierata tra Napoli e Udinese per Deulofeu. Inizialmente la distanza era veramente troppa, con i friulani che chiedevano 25 milioni e i campani che ne offrivano 13. Nell'ultimo contatto di ieri tra i ds Giuntoli e Marino, dalla sponda Napoli è stato fatto un passo in avanti rialzando a 18 milioni. La differenza c'è ancora (7 milioni) e potrebbe cambiare qualcosa quando De Laurentiis e Pozzo si siederanno a parlarne. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.