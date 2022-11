Decima vittoria consecutiva in campionato.. E’ una macchina da gol che, consolidato il suo primato,. Ma battere l’non è stato semplice. Per un tempo intero, infatti,. Certo ha giocato una partita tutta difensiva, Zanetti, ma poteva far altro? Meriti all’Empoli, dunque, ma applausi al Napoli che dopo aver penato, l’ha sbloccata con i cambi, Con i nuovi entrati.infatti, hanno firmato i gol, ma soprattutto cone gli avversari con un gol su rigore e con un assist dopo aver costretto Luperto all’espulsione. Certo, però, Zanetti l’aveva promesso: “Stavolta proverò qualcosa di diverso”. Detto, fatto. Per questo match l’allenatore cambia pelle alla sua squadra: trincea più bassa del solito, linee ravvicinatissime, due trequartisti (dall’inizio) che portano a cinque il numero dei centrocampisti e il giovane Satriano spesso più difensore che attaccante. E, in più, non bastasse, guardia stretta stretta su. Insomma, un muro, una ragnatela, ma ordinata. Studiata e poi disegnata sul prato con grande applicazione.– non a caso manco un tiro verso la porta di Meret nel primo tempo -, ma contro il Napoli l’Empoli non vuol rischiare niente. O, almeno, vuole limitare i rischi al massimo.E per un tempo ci riesce e come!. Vero, tiene gli esterni molto larghi per tirar fuori dalla tana gli avversari; vero, attacca a più non posso con, ma è chiaro a tutti che senza spazi e senza profondità la squadra di. Oltretutto, stavolta pure la qualità dei cross azzurri non raggiunge mai la sufficienza e così per Vicario tutto fila liscio. Almeno sino a pochi minuti dal riposo, quando, ma con il piede moscio e Vicario para facile e poi giusto alla scadere, quando tira forte, ma spedendo il pallone di venti-trenta centimetri al di là del palo. Sono le due uniche emozioni (emozioni?) che regala la prima metà gara, vissuta da un. La prima riguarda la difficoltà storica del Napoli di non avere vita facile con le squadre che entrano col bus sino in mezzo al campo; l’altra che riguarda proprio l’Empoli:e, con questo, di avergli bruciato ogni speranza di scudetto. Insomma, un’aria strana quella che si respira in campo e fuori. Pure perché, forse per una comprensibile stanchezza per i troppi e ravvicinati impegnativi impegni,. Cosa, questa, che ovviamente facilita la eccellente fase difensiva dei toscani. Ma i due tentativi di Raspagol a fine primo tempo sembrano un segnale buono per il Napoli.E, infatti,. Ovvero, muove meglio palla e con rapidità. Cosicchè, quello che prima era uno sterile dominio, ora diventa un. Il Napoli, insomma, ora arriva più facilmente al tiro. Con(tiro parato) ed(alto). Poi la svolta. A Zanetti che mette in campo Lammers e Akpa per Satriano e Hass per avere forze fresche, risponde massicciamente Spalletti che ne cambia tutti assieme tre:. L’impatto dei nuovi è devastante sulla gara. Il ritmo degli azzurri, infatti, sale e la cosa mette in difficoltà la squadra di Zanetti che comincia anche a sbagliare. E fatale è l’errore di. L’Empoli protesta., sembrerebbe, mache va sul nigeriano che è al limite dell’area e che oltretutto alla porta dà le spalle. Ma tant’è.. E non bastasse, cinque minuti dopo Luperto, proprio lui, l’ex azzurro, già ammonito, stende Lozano e becca il secondo giallo.. Pure perché la spinta del Napoli è talmente costante che i toscani non riescono più a conquistare un po’ di campo. E così, puntualmente, arriva il secondo gol del Napoli: lavora benissimo Lozano a destra e al centro dell’areaè puntuale con il destro che non perdona il povero Vicario. Un bel gol e il Napoli respira.25' s.t. Lozano (r) (N), 43' s.t. Zielinski (N).43' s.t. Lozano (N).(4-3-3): Meret; Di Lorenzo Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (45' s.t. Demme), Ndombele (19' s.t. Zielinski); Politano (19' s.t. Lozano), Osimhen (45' s.t. Simeone), Raspadori (19' s.t. Elmas). All. Spalletti.EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismaijli, Luperto, Parisi; Haas (14' s.t. Akpa Akpro), Marin (40' s.t. Ekong), Bandinelli (28' s.t. Grassi); Baldanzi (28' s.t. Henderson), Bajrami; Satriano (14' s.t. Lammers). All. Zanetti.Pairetto di Nichelino.15' p.t. Bandinelli (E), 22' p.t. Satriano (E), 39' p.t. Luperto (E), 12' s.t. Ostigard (N), 15' s.t. Parisi (E), 29' s.t. Luperto (E), 45' s.t. Henderson (E).: 29' s.t. Luperto (E).