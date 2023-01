Ciascuno ha il suo calcio ideale.sfida cruciale per il campionato, a due turni dalla conclusione del girone d’andata, che ha già eletto il suo leader:A chi mi chiede perché mi ostini a considerare il Napoli già campione d’Italia dovrebbe bastare la lettura della classifica. Tuttavia vado oltre:Non però dalla tattica. Al di là del sistema adottato e ormai quasi fisso (3-5-2), l’allenatore della Juventus gioca più partite dentro la stessa partita. Primo, difende basso. Secondo, non alza i ritmi. Terzo, lascia l’iniziativa all’avversario senza concedergli il dominio. Quarto, si gioca i cambi migliori non prima del 60’. Quinto, accelera sensibilmente nell’ultimo quarto d’ora.. Perché il calcio dovrebbe essere, tra molte altre cose, anche espressione collettiva, spirito d’intraprendenza, necessità di cercare il gol in uno svolgimento sempre uniforme e non occasionale. Quello del Napoli, per l’appunto.Se Spalletti e Allegri la pensano in maniera opposta sul gioco, figurarsi su chi deve essere il favorito domani sera e, più in generale, del campionato. Trattandosi di due simpatici furbacchioni ognuno ha tentato di far scivolare il peso di questa responsabilità sull’avversario. Spalletti anche con una punta di malizia in più:. Questo - che la Juve guarda al quarto posto - lo dice Allegri che, per l’appunto, sembra del tutto disinteressato allo scudetto.Se è vero ciò che pensa Spalletti (ed è inequivocabilmente vero),. Ha perso troppi punti, ha avuto (e ha) troppi infortunati, ha giocato, almeno secondo me, molte partite sotto il suo standard. Quindi sarebbe più corretto dire cheSta cercando una(almeno per chi scrive), cercherà di far punti al Maradona, ma, rispetto al Napoli,per rendimento dei calciatori e per la loro qualità.Anche volendo affrontare discorsi vetusti o antistorici,Ma si dirà: la Juventus ha la miglior difesa della serie A, non subisce gol da otto giornate e ha vinto altrettante volte. Giusto. Peccato che, andato a rete solo su azione. Questo ragionamento, mi porta ad una conclusione:tutto merito suo e dei calciatori. Anche Allegri ovviamente lavora, ma sta gestendo due emergenze: una fuori dal campo, con i fronti della giustizia sportiva e di quella ordinaria da riaprire o appena aperti, l’altra con una lunga lista di indisponibili.Penso cheA quel punto, con il Milan eventualmente ancora a meno 7 (ma gioca a Lecce, attenzione),Ripeto quel che scrissi prima di Inter-Napoli.. Dai suoi quattro punti di vantaggio, il Napoli ricostruirebbe una fuga che, in pratica, è scattata dall’inizio. E, ad un paio di giornate di distanza, la situazione sarebbe la stessa di adesso. Come accaduto dopo la sconfitta di San Siro.