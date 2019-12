Il Napoli continua a programmare il futuro, un futuro di cui dovrà fare parte Piotr Zielinski. L'intenzione della società è chiara, trattenere il polacco e farne uno dei perni del nuovo progetto che Gattuso sta portando avanti dopo la separazione tra gli azzurri e Ancelotti, per farlo il primo passo è arrivare al rinnovo e in questo senso sono stati compiuti importanti passi avanti: l'accordo è ormai a un passo.



ACCORDO VICINO - Mancano pochi dettagli infatti per raggiungere l'intesa totale tra il Napoli e Zielinski per il prolungamento, che porterà la scadenza del contratto dall'attuale 2021 fino al 2024. Nei giorni scorsi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, un nuovo incontro tra le parti ha dato un impulso importante all'operazione e filtra massimo ottimismo sul raggiungimento in tempi brevi della definitiva fumata bianca. Napoli e Zielinski, la storia continua. Insieme.