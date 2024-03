Il Napoli cambia capitano dopo il caso Acerbi? Fascia a Juan Jesus con l'Atalanta

56 minuti fa

Possibile cambio di capitano, ma solo per una partita, in casa Napoli. Nel match tra azzurri e Atalanta, in programma sabato alle 12.30, potrebbe esserci un capitano speciale nella formazione di Francesco Calzona, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli: ci sarebbero valutazioni in corso circa la possibilità di fare indossare la fascia a Juan Jesus, dopo la contestata assoluzione di Francesco Acerbi.