Il Napoli si prepara a cambiare pelle a centrocampo. L'idea del club è quella di cedere Allan (De Laurentiis lo valuta 40 milioni di euro, l'Everton è pronto a spingersi fino a 30) e di utilizzare il budget per nuovi rinforzi: non solo il ritorno di fiamma per Jordan Veretout, secondo La Gazzetta dello Sport Giuntoli spinge per Nikola Vlasic, esterno del CSKA Mosca, con il cui manager c'è già stata una prima chiacchierata.



E IN DIFESA... - Non solo centrocampo, il Napoli lavora anche sulla difesa e se in mezzo si cerca un nuovo pilastro da inserire in caso di addio di Koulibaly (Gabriel del Lille il preferito, Jullien del Celtic l'alternativa) si cerca anche un esterno: il nome nuovo, scrive Il Corriere dello Sport, è Vitalij Mykolenko, classe '99 della Dinamo Kiev ma in prestito al Siviglia, la cui valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.