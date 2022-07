Con l'addio di Ospina il Napoli dovrà inevitabilmente trovare un nuovo portiere. Non servirà un secondo di Meret, ma uno che possa giocarsi il posto con lui, come ha ribadito più volte Luciano Spalletti.



Un profilo importante, come potrebbe essere quello di Keylor Navas. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il giocatore del PSG sarebbe il grande obiettivo per la porta. Da ottenere in prestito e con il club francese che dovrebbe a coprire oltre la metà del maxi ingaggio da 7 milioni più bonus.