Ilsta cercando di fare il possibile e forse l'impossibile per cercare di completare la rosa a disposizione diche insiste nella richiesta di un aggiunta di un centrocampista alla propria rosa possibilmente duttile e che possa magari consentire diverse variabili tattiche all'allenatore. Veretout era il candidato ideale, ma l'infortunio di Zaniolo sta complicando le uscite in casa Roma e alloraIl jolly di centrocampo ungherese di proprietà del Salisburgo è stato in realtà letteralmenteSe Ralffosse arrivato in rossonero il suo acquisto sarebbe stato il primo per il suo nuovo corso a Milano. Non è andata e così il classe 2000 è rimasto nel team della Red Bull,che già a gennaio aveva avviato i primi contatti con il suo entourage."Resto al Salisburgo" aveva dichiarato Szoboszlai nell'immediato post flop dell'operazione con il Milan ma oggi, secondo la Gazzetta dello Sport, la pista con il Napoli si sta facendo sempre più calda.(di fatto la stessa cifra proposta dal Milan), ma le sensazioni sono positive. E così Gattuso avrà finalmente il suo jolly in mezzo al campo.