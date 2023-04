Sarà un interessante testa-coda domani sabato 15 aprile allo stadio Maradona dove il Napoli ospiterà alle 18, in una gara validata per il trentesimo turno, un rinvigorito Hellas Verona che, grazie al successo con il Sassuolo nell’ultima uscita di campionato, si è portato ad appena quattro punti dalla zona salvezza. Di contro troverà una formazione che è reduce dalla sconfitta di misura in quel di San Siro contro il Milan, match di andata dei quarti di Champions in attesa di gara due che si svolgerà all’ombra del Vesuvio martedì prossimo 18 aprile. I padroni di casa, in attesa della matematica conquista del terzo tricolore, vantano più del triplo dei punti conquistati dagli ospiti che hanno all’attivo solo ventidue punti contro i settantaquattro della capolista. Tornano a giocare di fronte al pubblico amico dopo la pesante sconfitta per 4 a 0 contro il Milan del 2 aprile scorso. All’andata finì con un pirotecnico 5 a 2 a favore degli azzurri in grado di ribaltare le sorti della gara dopo l’iniziale rete di Lasagna al 29° ed il 2 a 2 di Henry in avvio di ripresa per poi dilagare con i gol di Zielinski, Lobotka e Politano. Nel corso di circa cento anni di sfide le due squadre hanno giocato contro 87 volte in quattro differenti competizioni, in serie A, in serie B, in Coppa Italia ed anche in Divisione Nazionale, con i partenopei che hanno vinto 44 volte, perso 18 e 25 gare si sono concluse in pareggio. In vista degli impegni in Champions League, il mister del Napoli, Luciano Spalletti, probabilmente opterà per un piccolo turnover per avere i giocatori più importanti al meglio per la partita contro il Milan di martedì sera. È possibile che dal primo minuto scelga i due squalificati di Coppa, Kim e Anguissa, mentre il capocannoniere Victor Osimhen potrebbe fare il suo ritorno nella seconda parte del match, per testare la sua condizione dopo l'infortunio. Tra le fila del Verona oltre agli indisponibili Henry, Hrustic, Lazovic, Sulemana e Zeefuik, saranno assenti per squalifica Magnani e Veloso. Disco verde per il Napoli bancato favorito sulla lavagna con l’1 che moltiplica per 1,52, ben distante dal 2 proposto a 6,50 e con l’X offerto a 4,15. Tra i possibili marcatori del primo o ultimo gol l’immancabile Osimhen a 4,25 con a seguire Simeone a 5,25, Kvaratskhelia a 6,25, Raspadori a 7,50, Lozano a 8,00, Gaetano a 8,50, Politano a 9,00 e Zerbin a 9,50.