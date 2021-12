Gli azzurri sono reduci da risultati tutt'alto che entusiasmanti, nonostante la vittoria di tre giorni fa a San Siro contro il Milan.quando la squadra di Luciano Spalletti è riuscita a vincere di misura senza esprimere un bel calcio. Dopodiché è arrivato lo stop casalingo contro il Verona prima del ko contro l'Inter. Una parvenza di reazione, soprattutto ai tanti infortuni, si è vista contro la Lazio in quel grande 4-0 nel giorno della memoria di Maradona.- Da lì si è vista una grossa involuzione, partendo dallo sciagurato pareggio contro il Sassuolo (in seguito al doppio vantaggio facendosi rimontare), passando per le sconfitte casalinghe contro Atalanta ed Empoli, fino allo 0-1 di questa sera a favore dello Spezia.- A gennaio sarà ancora difficile vista la partenza dei vari Osimhen, Anguissa, Koulibaly e Ounas per la Coppa d'Africa e il calendario intenso che attende il Napoli. Il presidente De Laurentiis però crede in questo gruppo e ci ha tenuto a far sentire la propria vicinanza all'allenatore e alla squadra stessa.Ora c'è bisogno di riposare, come ha sottolineato Spalletti al termine del match, ricaricare le batterie e invertire il trend negativo dell'ultimo periodo.