Primo tempo tutt'altro che positivo per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri sono sotto 0-1 al Maradona contro lo Spezia per l'autorete di Juan Jesus, con la vetta della classifica che si allontana momentaneamente sempre più e chi insegue si avvicina.



Le brutte notizie però non finiscono, tutt'altro. A pochi secondi dal termine dei primi 45 minuti arriva l'ammonizione di Mario Rui che commette fallo in ritardo su Reca. Il terzino portoghese era diffidato e salterà il prossimo impegno del 6 gennaio contro la Juventus.