IL TABELLINO

A raccontarla non ci si crede.dalla squadra diper le tante, troppe palle gol buttate via. Sprecate. Stracciate. Vince lo Spezia senza merito? Può darsi. Ma è vero pure che alla fineE così, mentrealla fine guarda la classifica e trova motivi di consolazione,E anche per aver dimostrato di non avere ancora il profilo di squadra che può ambire a grandissimi traguardi.Ma che cosa accade nel tardo pomeriggio a Fuorigrotta? Ebbene, accede che, che non è giovanotto di scarsa salute e neppure è uno che gioca con continuità - che non è spremuto come altri presenti sempre o quasi, insomma -E allora, mancando ancora Mertens e Osimhen, fuori lui e dentroche va a destra, conche s’infila nel ruolo di prima punta. Ruolo che non gli appartiene proprio e che quindi non l’esalta.in mezzo all’area di rigore, con uno o due avversari addosso e nove su dieci spalle alla porta, beh, soffre molto ed è di poca utilità.E’ l’unica pecca, ma grave e alla fine anche determinante, questa, d’un Napoli che poi tutto il resto lo fa bene. Che tiene alta la difesa, che pressa, che non dà spazio e che toglie il respiro ad uno Spezia sempre sull’orlo del precipizio. E che non può far altro. Perché è dominato dal ritmo e dalla qualità di chi gli sta di fronte.con una faciltà che nessun altro ha.prega Dio che il Napoli continui a non far gol e di tanto in tanto prova a vedere che aria tira al di là della propria metà campo. Non bastasse, è pure uno Spezia che ha due squalificati (Chabot e Estevez), due col maledetto Covid (Ricci e Acampora) e uno come Galabinov ancora acciaccato e che non riesce certo a consolarsi con i rientri di Terzi e di Farias.Roba difficile e strana da vedere: 15 tiri a zero nel primo tempo. Otto dei quali nello specchio della porta. Insomma, è senza storia questo match. Persino noioso tra l’incapacità dello Spezia di organizzare una giocata che sia tale e la pervicacia del Napoli a sbagliare.D’accordo il Napoli crea, il Napoli tira, il Napoli avrebbe potuto fare gol più d’una volta e anche più d’un paio di volte, eppure si vede, si sente, è evidente che là,Ma tant’è. Gattuso resta fedele alla sua scelta sbagliata, nonostante Politano mostri pure i segni d’una sofferenza ad una gamba. Napoli e solo Napoli, dunque. Napoli con il suo gioco, il suo ritmo, io suoi peccati mortali sotto porta.Poi, quando si ricomincia, Italiano prova a soffrire un po’ di meno. Fuori Agudelo e Deiola e sul pratoe Gyasi. Ma la cosa non sembra cambiare di molto il motivetto della gara. Almeno sino a quando Gattuso non decide, finalmente, di tirar via Politano, sQuesto accade al cinquentaduesimo minuto. E cinque minuti dopo, guarda caso, sfruttando un cross da destra di Di Lorenzo, proprio il centravanti spilungone e di spalle larghe anticipa tutti sul primo palo e mette in rete. Napoli in vantaggio e gol che oltre a sembrare la logica conseguenza di tanto strapotere, per il Napoli è anche la fine di incubo. Almeno così sembra.appena dentro e bravo Nzola a pareggiare il conto. Sembra incredibile. Ma non è così, perché l’incredibile deve arrivare ancora. Le emozioni, i colpi di scena, sono concentrati infatti nella coda della gara. Il Napoli sfiora ancora il gol con Petagna, infatti. Poibecca il secondo giallo per un gomito largo sulla nuca di Petagna, infine… infine mentre Insigne a compagni provano a riordinare le idee e a raccattare le ultime forze,(82’) approfitta d’una dormita di Maksimovic per anticipare Ospina e mandare sul palo, dove, però, c’è appostatoche, mentre tutta la difesa azzurra sta a guardare, fa comodamente gol. Ecco: l’incredibile è realtà.E Gattuso? Gattuso ricorre al modulo D. “D” come disperazione. Fuori Fabian e dentro, quasi mai tenuto in considerazione. Risultato della disperazione: l’ennesima palla gol sprecata dal Elmas entrato da poco al posto di Zielinski. Inutile, quasi patetico l’ultimo assalto azzurro, quando in campo mette il piede anche Saponara, l'ultimo arrivato in casa Spezia.Napoli-Spezia 1-2 (0-0 primo tempo)Marcatori: 13' s.t. Petagna (N), 24' s.t. Nzola (r) (S), 36' s.t. Pobega (S).Assist: 13' s.t. Di Lorenzo (N).Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabián Ruiz (38' s.t. Llorente), Bakayoko (31' s.t. Lobotka); Politano (7' s.t. Petagna), Zielinski (31' s.t. Elmas), Insigne; Lozano. All. Gattuso.Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Terzi, Marchizza (45' s.t. Ramos); Deiola (1' s.t. Pobega), Agoumè, Maggiore (45' s.t. Saponara); Agudelo (1' s.t. Gyasi), Nzola, Farias (34' s.t. Erlic). All. Italiano.Arbitro: Mariani di Aprilia.Ammoniti: 16' s.t. 32' s.t. Ismajli (S), 20' s.t. Pobega (S), 27' s.t. Maggiore (S), 42' s.t. Di Lorenzo (N), 43' s.t. Terzi (S), 48' s.t. Manolas (N).Espulsi: 32' s.t. Ismajli (S).