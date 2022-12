Altra vittoria per il Napoli, la squadra di Spalletti fa due su due in ritiro in Turchia. Dopo il successo contro l'Antalyaspor arriva un test più ostico, quello contro il Crystal Palace. Vantaggio iniziale da parte degli inglesi con Juan Jesus che perde palla con una leggerezza sulla propria trequarti, ne approfitta Olise, serve Zaha che non sbaglia a tu per tu con Meret. Napoli che non si disunisce e dopo due minuti Osimhen fa tutto da solo, liberandosi di tre avversari dentro l'area e infilando nell'angolino lontano un gol da vero centravanti. Il secondo tempo è tutto di Raspadori che sigla una doppietta, la seconda consecutiva, per il 3-1 finale.



MARCATORI: 33' p.t. Zaha (C), 35' p.t. Osimhen (N), 19' s.t. 37' s.t. Raspadori (N).



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (1' s.t. Zanoli), Ostigard, Juan Jesus (1' s.t. Barba), Mario Rui (20' s.t. Zedadka); Elmas (28' s.t. Marchisano), Lobotka (1' s.t. Gaetano), Ndombele (38' s.t. Spavone); Politano (20' s.t. Zerbin), Osimhen (1' s.t. Simeone), Kvaratskhelia (1' s.t. Raspadori). All. Spalletti.



CRYSTAL PALACE (4-3-3): Butland; Clyne, Tomkins, Guehi, Ward; Milivojevic, Hughes, Schlupp; Olise, Zaha, Eze. All. Vieira.