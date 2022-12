"Oggi chi arriva a Napoli non vuol più andar via". Parola di Luciano Spalletti, che quest'anno ha trasformato il Napoli in una macchina perfetta. Primo posto a +8 sulla seconda, ancora zero sconfitte e la sensazione che solo la sosta per i Mondiali avrebbe potuto fermarli., contratto in scadenza nel 2024 con la Roma e la possibilità di lasciare la capitale con una stagione d'anticipo.- Il futuro del classe '99 è ancora un rebus. Al momento non c'è nessuna trattativa per il rinnovo, il giocatore. Il Napoli però si affaccia alla finestra e ci pensa davvero, come fa sapere La Gazzetta dello Sport. Gli azzurri l'hanno individuato come possibile sostituto di Lozano - anche lui in scadenza 2024 - che al momento non accetta un ridimensionamento dell'ingaggio.- Considerando il rischio concreto di poterlo perdere a zero nell'estate 2024 in caso di mancato accordo per il rinnovo,. Una cifra non impossibile da raggiungere, alla quale la Roma potrebbe aprire per 'accontentarsi' di incassare qualcosa e non vederlo svincolarsi l'anno successivo. Il giocatore piace anche in Premier League e in particolare al Tottenham, è un pallino di Paratici che in estate potrebbe rifarsi sotto con la Roma. Ora però per Zaniolo c'è anche il Napoli, è lui l'ultima pazza idea di De Laurentiis.