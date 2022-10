Al "Maradona" è grande festa., che scavalcano il Manchester City (48 gol realizzati fin qui)A vestire i panni del protagonista oggi ci ha pensato. Da quando è tornato il nigeriano non si è fermato più, risultando sempre più decisivo. Ancora sotto gli occhi di tutti il gol vittoria, bellissimo, contro la Roma all'Olimpico la settimana scorsa. Oggi si è ripetuto trascinando la squadra verso la tredicesima vittoria di fila tra campionato e Champions, con un +6 importantissimo, momentaneo, sul Milan.- L'infortunio muscolare contro il Liverpool ha tenuto fuori dal campo il nigeriano per un mese. In quel periodo il Napoli ha iniziato a macinare vittorie, anche con distacchi importanti e, visto il gran rendimento sia di Raspadori che di Simeone. Certo, se ne può fare anche a meno, perché la rosa a disposizione di Luciano Spalletti continua a incantare nel momento in cui l'ex Lille resta fuori., Victor non sembra avere intenzione di fermarsi. Dirompente, travolgente, un vero affamato del gol.. Il segreto sarà mantenere la giusta continuità e a fine stagione potranno arrivare delle soddisfazioni importanti sia per la squadra che per il singolo.