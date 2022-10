Il portiere del Napoli Alex Meret ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Sassuolo:



"Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, meglio del secondo ma abbiamo perso palla un paio di volte concedendo occasioni che si potevano evitare. Nella ripresa ci siamo abbassati un po' troppo, non abbiamo concesso grandi occasioni e potevamo fare più attenzione. Non prendere gol ci dà fiducia, averne fatti quattro è una grande cosa facendoci continuare al meglio il nostro cammino".



PRIMI - "Stiamo facendo una grande stagione, grande qualità e intensità oltre al sacrificio unita ad un gioco spettacolare. Dobbiamo continuare su questa strada che è l'unica che ci può portare lontano".



KVARA - "E' un grandissimo giocatore, un ragazzo serio ed applicato che da tutto per la squadra. Ha colpi importanti, è un giocatore troppo importante per noi".



OBIETTIVO - "L'obiettivo è continuare a lavorare come sto facendo, è importante per un portiere giocare sempre e lavorare".