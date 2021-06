Sergio Conceiçao resta alla guida del Porto. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è stato il club portoghese, che ha comunicato il rinnovo fino al 2024 dell'allenatore finito nelle scorse settimane anche nel mirino del Napoli prima della svolta targata Luciano Spalletti. Il tecnico aveva avuto un vero e proprio approccio col presidente De Laurentiis, senza però trovare un'intesa a livello economico.



Conceiçao è alla guida del Porto dall'estate 2017 e ha conquistato due campionati portoghesi, una coppa nazionale e una Supercoppa. Nella stagione appena andata in archivio, la sua squadra ha chiuso alle spalle dello Sporting Lisbona in Primeira Liga e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League.