Il Napoli forza la mano e soffia Llorente alla Lazio? Come riporta Radio Marte, il presidente De Laurentiis sarebbe spazientito da Mauro Icardi: dall'argentino non sono arrivati i segnali attesi, tanto da portare il n.1 azzurro a chiudere per l'ex Bilbao.



MERCATO LAZIO - Il "Re Leone" è destinato a tornare in Italia, stavolta al Napoli, per lanciare la sfida alla sua ex squadra, la Juventus. La Lazio, che stava cercando una punta con quelle caratteristiche, rischia di rimanere con il cerino in mano. Il Napoli avrebbe trovato un accordo per 2,5 milioni a stagione più bonus. La chiusura della trattativa sarebbe attesa per lunedì.