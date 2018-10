Si chiama Allan e giocherà presto nella Seleçao. Ci sono dei giocatori che un bel giorno, messi davanti al proprio presente ma soprattutto al proprio futuro, decidono che quanto fatto fino a quel momento non basta più. Anche se non era poco, anche se era molto apprezzato.Era giovane, malo mise davanti alla difesa e non lo tolse più. Era, già all’epoca,. Il Napoli lo acquistò tre anni dopo per 15 milioni di euro. Anche sotto il Vesuvio, con Sarri, è stato un titolare fisso.che quando allenava il Milan dei numeri 10, quello di Pirlo, Seedorf e Rui Costa,Ma adesso Allan vi sembra solo un Gattuso?ecco perché lo abbiamo accostato a. Quando Ranieri guidava il Leicester campione d’Inghilterra diceva che. Tutti si meravigliavano per la straordinaria capacità del francese nella riconquista della palla, ma pochi notavano cheÈ quello che accade adesso con. Gli è rimasta la base, forse l’ha perfino perfezionata, nel recupero palla, ma ha fatto un salto avanti nella costruzione del gioco, perfino nella rifinitura.che è stato l’artefice di questo processo di maturazione. Il brasiliano non è più un gregario, un assistente, un...vice, adesso è lui a determinare il gioco, con personalità e autorevolezza. Crede in se stesso e crede nella squadra e tutto questo si vede in campo.