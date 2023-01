L’ennesima vittoria stagionale in uno scontro diretto, ottenuta nel finale di gara contro la Roma, permette al Napoli di allungare ancora in testa alla classifica, con il distacco sul secondo posto – ora occupato dall’Inter – salito a 13 punti a 18 giornate dal termine. Un divario che vede gli uomini di Spalletti senza rivali per lo scudetto offerto a 1,08, quota che sale leggermente, a 1,10. Ormai lontanissime sia l'Inter che, soprattutto, il Milan: i nerazzurri sono offerti a 12, mentre il crollo rossonero con il Sassuolo porta a 21 la quota su Pioli e i suoi. A certificare il dominio partenopeo anche l’ennesimo gol di Victor Osimhen, a segno per il quarto turno di campionato consecutivo e sempre più leader in classifica marcatori con i suoi 14 gol. La prima volta sul trono dei bomber dell’attaccante nigeriano, che con il gol contro la Roma ha eguagliato il bottino della scorsa stagione, vale 1,50 volte la posta. Lontani tutti gli altri con Lautaro Martinez, che di gol ne ha segnati finora 11, si trova a quota 4,50 mentre Ciro Immobile, fermo a 7, vale 10 volte la posta. Stesso numero di gol, infine, per Paulo Dybala per il quale, però, il trono dei bomber si gioca a 25, stesso quota di Leao.