IL TABELLINO

, in pieno recupero. La solita specialità della casa, ma stavolta da posizione anche più complicata: un destro vellutato che parte da sinistra e si smorza in porta dalla parte opposta. Un gol che pareggia il conto con un Torino bravo e onesto che grazie aaveva sperato sino alla fine nel gran colpo e che evita al Napoli di finire in crisi.. E forse questa sosta di Natale arriva al momento giusto, chi lo sa, per tirare il fiato e recuperare quelle idee di gioco da un po’ di tempo finite chissà dove.. Di aver lasciato, insomma, campo e spazio al Napoli come non aveva fatto mai nella prima metà della partita.Cambia,. Dopo il pari col Bologna ripescatra i pali,in difesa e mettequasi attaccato al Gallo. Ma la vera novità del Toro a Napoli sta nel disegno. Nella difesa a tre, nei quattro a centrocampo e Lukic alle spalle delle punte. Difesa a tre, che, si capisce, diventa a cinque quando il pallone è napoletano. Sonoa completare quella linea, mentre tutto il resto della squadra s’accorcia, s’avvicina, toglie spazi e profondità alla squadra di Gattuso.Con la classifica che ha, disperato com’è, il Torino deve badare solo alla sostanza. E poi, in verità, quel suo calcio coperto, tutto difesa e ripartenze, almeno in avvio, è assai ordinato.fa un inutile palleggio tra mediani e difensori - che il Toro gli concede quand’è nella sua metà campo - ma quando prova a mettere il naso dall’altra parte trova un Torino già ben sistemato nelle linee e nelle marcature.Bene, che il Torino arrivasse a Napoli attento e coperto per provare ad acchiappare almeno un punto e, perché no, per salvare il proprio allenatore e congelare un po’ la crisi, c’è poco da fare, era scontatoMa non solo nella testa: pure nelle gambe.. Neppure un po’ d’entusiasmo per le buone notizie arrivate il giorno prima dal Collegio del Coni, compreso quel punto già restituito. Niente di niente: per il Napoli il match con il Toro sembra più o meno il seguito delle brutture con la Lazio. O forse, chissà, bisogna andare pure più lontano. E cioè, ai primi tempi senza luce col Crotone, poi con la Samp, poi pure con l’Inter, dove ci fu reazione, è vero, ma nervosa soprattutto, solo nel finale. Mah.Almeno, non ancora, visto che stavolta aveva ritrovato pure Insigne. Mancano Osimhen e Mertens, questo è vero, ma bastano due assenze per giustificare tanto buio? No, impossibile. Così come non basta l’accidente capitato a, uscito (29’) per una ginocchiata di Belotti giusto sul fondoschiena. Elmas in campo al posto suo. Elmas che si sistema da vertice alto del centrocampo, con Zielinski che s’allinea a Bakayoko.nel primo tempo. Di serio, per il Napoli, un paio di tentativi di Zielinski nel finale, mentre fa raccontare di più il Toro, con Meret che deve frenare un tentativo di Verdi e poi con Belotti e Buongiorno che in momenti differenti mandano il pallone a niente dalla porta.Cosicché c’è attesa per il secondo tempo. Soprattutto dalla parte azzurra.. A premiarsi è il Toro. Che meritatamente passa (56’) giusto con Izzo, ragazzo napoletano e per giunta ex. Un tiro sporco, il suo, che sugli sviluppi di un corner batte a terra e disegna una parabola che non lascia scampo a Meret.almeno sulla voglia di evitare un altro tonfo. Gattuso? Toglie Politano (63’) e s’affida a Lozano quasi miracolosamente in piedi dopo il pestone rimediato con la Lazio.Passione soprattutto in prima linea, dove il Napoli da tempo ne azzecca veramente poche. Ma non basta disperato com’è, Gattuso prova a mischiare le carte un’altra volta: via Hysaj. Bakayoko e Petagna e in campo Mario Rui, Fabian e, udite udite, quelche da tempo era addirittura fuori dal piano tecnico dell’allenatore. Un esordio, insomma. Ma si sa, quando le cose vanno male ci si aggrappa a tutto, E a tutti.Non certo geometrie vincenti, visto che il Napoli non ne porta in campo e nulla ancora oppone alla passione e al sacrificio d’un Toro che attacca meno, vero, ma che continua a rischiare poco e niente, se s’esclude un colpo di testa assai ravvicinato che però (78’)Poi, alla fine, in pieno over time,E cioè che il Toro ha guadagnato un punto, mentre il Napoli di punti ne ha perduti ancora due.Napoli-Torino 1-1 (0-0 primo tempo)Marcatori: 11' s.t. Izzo (T), 47' s.t. Insigne (N).Assist: 47' s.t. Zielinski (N).Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (26' s.t. Mario Rui); Demme (30' p.t. Elmas), Bakayoko (26' s.t. Fabián Ruiz); Politano (18' s.t. Lozano), Zielinski, Insigne; Petagna (26' s.t. Llorente). All. Gattuso.Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic (44' s.t. Meite), Rincon, Linetty (49' s.t. Segre), Rodriguez (43' s.t. Vojvoda); Verdi; Belotti (44' s.t. Zaza). All. Giampaolo.Arbitro: Mariani di Aprilia.Ammoniti: 33' p.t. Izzo (T), 40' p.t. Buongiorno (T), 18' s.t. Bakayoko (N), 31' s.t. Linetty (T), 42' s.t. Elmas (N), 51' s.t. Di Lorenzo (N).Espulsi: -