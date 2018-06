Una trave portante. Uno dei pilastri su cui posare le fondamenta del nuovo Napoli, il primo griffato Ancelotti. Piotr Zielinski è sempre più centrale nelle idee dei partenopei. La partenza di capitan Hamsik è una possibilità ogni giorno più concreta, non è un mistero. Ma De Laurentiis, che pure non farà sconti sul prezzo del cartellino dello slovacco, sa già di avere in casa il sostituto. E, conscio del rischio a cui lo espone la clausola rescissoria presente nel contratto del classe ’94, sta lavorando per non farsi trovare impreparato. Liverpool e Chelsea sono minacce per ora lontane, ma in ogni caso temibili.



IL MEETING - Il polacco, carpito ogni segreto, studiato ogni gesto e movimento del capitano, è pronto a prenderne il posto nel rinnovato scacchiere tattico degli azzurri. Una telefonata di Ancelotti ha confortato e fortificato Zielinski, rassicurato dal tecnico in prima persona di quanto sia centrale il suo ruolo nel Napoli che verrà. La società, dal canto suo, non ha dubbi. Il Mondiale è visto paradossalmente come un rischio, in quanto formidabile vetrina. Proprio per questo De Laurentiis ha convocato gli agenti di Zielinski a Capri per discutere del rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2021. L’incontro, come riporta il Corriere dello Sport, è in programma nei prossimi giorni, se non addirittura ore. Oggetto del discorso non solo il prolungamento dell’attuale accordo fino al 2023 con un sostanziale ritocco dell’ingaggio, attualmente di 1,1 milioni di euro all’anno. Si parlerà infatti anche della clausola rescissoria: il presidente proverà a rimuovere quella ad oggi presente di 65 milioni di euro, altrimenti spingerà per alzarla ulteriormente, portandola a cifre ancora più alte, più difficilmente avvicinabili anche dai più potenti club europei. L’obiettivo, per nulla velato, è quello di blindare Zielinski, rendendolo immune da eventuali corteggiamenti post Mondiale. Le sensazioni sono positive: non impossibile arrivare ad una fumata bianca in tempi brevi.