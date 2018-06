La cessione in prestito di Vanja Milinkovic-Savic, a una squadra dove potesse giocare titolare (tra quelle più interessate al portiere serbo c'è il Benevento) fino a qualche giorno fa sembrava essere una cosa certa. Il Torino, invece, ha ora bloccato l'operazione: Milinkovic-Savic per il momento non partirà.



Prima di cedere l'estremo difensore serbo i dirigenti granata vogliono avere la certezza che Salvatore Sirigu resterà sotto la Mole: certezza che al momento non c'è ancora considerato che il Napoli sta continuando a corteggiare l'ex Paris Saint Germain. Il Torino ha offerto a Sirigu il rinnovo del contratto: se il portiere dovesse prolungare il proprio legame con i granata allora Milinkovic-Savic potrà essere ceduto.