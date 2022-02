Quasi il doppio dei tiri (13 a 7), più del doppio dei tiri nello specchio (5 a 2), un palo e due parate decisive di Handanovic., con le idee chiare e la forza del suo carattere. Meno brillante sul piano del gioco, ma solida, organizzata e concentrata. Questo e molto altro ha detto Napoli-Inter. E’ finita 1-1, confermando quanto già si sapeva delle due squadre.come ha dimostrato nel finale.L’1-1 del Maradona consegna al Milan la grande occasione di tornare in testa al campionato, ci potrà riuscire battendo domani la Sampdoria. In ogni caso, tre squadre in 2 punti (o 3, dipende dal recupero dei nerazzurri a Bologna) in 25 giornate danno l’idea di un campionato ancora bello, ancora emozionante e ancora tutto da decidere., dopo appena 4 minuti: cross dal fondo di Zielinski, unghiata di Osimhen sulla palla, De Vrij in netto ritardo sulla caviglia del nigeriano e rigore che Doveri ha concesso dopo il richiamo di Di Paolo al Var. Lorenzo Insigne, il capitano, ha segnato indirizzando la sfida-scudetto del Maradona sul piano preferito al Napoli, ovvero con l’Inter a spingere in avanti palleggiando (però mai troppo bene e raramente con i tempi giusti) e i padroni di casa a ripartire cercando la profondità di quel diavolo di Osimhen e anche degli esterni che attaccavano (loro sì con i tempi e i modi corretti). Politano a metà primo tempo è stato costretto da un infortunio a lasciare il posto a Elmas e il cambio non ha certo migliorato il Napoli, con Spalletti che riprenderà di continuo il macedone, anche con toni accesi.al 3° posto della classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi del Napoli in tutte le competizioni.L’Inter ha incassato male il gol del Napoli, pensava a un altro tipo di partita che invece si è presentata subito dalla parte sbagliata.sempre troppo staccati dal resto della squadra. E’ raro vedere Barella così inconcludente e fuori dalla manovra. Quando invece il Napoli recuperava palla (e capitava spesso), riattaccava l’Inter con delle “uscite” di qualità assoluta, uscite su cui era evidente il lavoro di Spalletti. Come fosse il suo marchio. Usciva così anche il suo Empoli di quasi trent’anni fa.(traverse comprese) di questa stagione: record.Ospina ha corso un solo vero pericolo nel primo tempo, sul colpo di testa di Dzeko che però è finito centralmente fra le braccia del colombiano. Handanovic, invece, ha rischiato ancora su un diagonale di Osimhen (esterno della rete), su una mezza rovesciata di Insigne (alta, dopo un brutto errore di Skriniar) e ancora su un tiro di Osimhen deviato in angolo.e da un comodo (troppo comodo) scambio Dzeko-Lautaro Martinez con cross dal fondo del 10 interista. Il colpo di testa del centravanti era fuori bersaglio, ma la palla è rimbalzata sulla coscia di Di Lorenzo, è tornata sul piede di Dzeko che l’ha messa in rete.Dumfries sulla destra spingeva a buon ritmo tenendo Mario Rui sempre molto dietro. Ma appena il Napoli trovava spazio, lasciava il segno., prima con una deviazione con la punta del piede su tiro di Osimhen e poi con una deviazione di gomito e di faccia sul tentativo di Elmas. Sono arrivati i cambi, è rientrato Anguissa al posto di Fabian Ruiz, poco dopo Juan Jesus per Insigne (Napoli con la difesa a 3), Ounas per Zielinski e Mertens per Osimhen; dall’altra parte Sanchez (fuori Lautaro Martinez) e Vidal per Calhanoglu.Marcatori: 7' p.t. Insigne (r) (N), 2' s.t. Dzeko (I).Assist: -Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz (28' s.t. Anguissa), Lobotka; Politano (26' p.t. Elmas), Zielinski (39' s.t. Juan Jesus), Insigne (39' s.t. Ounas); Osimhen (39' s.t. Mertens). All. Spalletti.Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (45' s.t. D'Ambrosio); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (39' s.t. Vidal), Perisic; Lautaro (38' s.t. Sanchez), Dzeko. All. Farris.Arbitro: Doveri di Roma.Ammoniti: 37' p.t. Insigne (N), 15' s.t. Brozovic (I).Espulsi: -