Negli ultimi dieci anni il Napoli si è affidato alle giocate di Lorenzo Insigne, che ha raggiunto Maradona al terzo posto nella classifica migliori marcatori di sempre con la maglia azzurra.Ma da allora qualcosa è cambiato,e addirittura due stagioni fa è arrivata la retrocessione in Primavera 2. L'anno scorso il ritorno - anche se a fatica - nel massimo campionato italiano giovanile e ora le ambizioni possono cambiare. L'obiettivo prefissato, e specificato più volte dal tecnico Frustalupi, è quello della salvezza. Cosa che oggi non basta, perché il Napoli è a -2 dalla zona play-off eGIOVANI TALENTI - Il gruppo azzurro si sta dimostrando molto affiatato, i ragazzi seguono Frustalupi e dimostrano grande attaccamento l'uno con l'altro.Idasiak (portiere, 2002) è già una certezza ed è pronto per vivere da titolare un campionato tra i professionisti. Proprio come Coli Saco (centrocampista, 2002), ex Milan, dotato di una fisicità molto importante. L'unico ad aver fatto l'esordio ufficialmente è Antonio Cioffi (attaccante, 2002). Poi vengono fuori alcuni 2003, tra cui Antonio Vergara (centrocampista), Giuseppe D'Agostino (attaccante) eIl Napoli può vantare spesso tra i titolari quattro giovani del 2004, Daniel Hysaj, difensore bravo nell'anticipo, il centrocampista Spavone e gli esterni Marchisano e Giannini.gol e assist in casa del, doppietta a Torino contro la, gol e assist contro il, gol vittoria contro ile nell'ultimo match ha segnato lo 0-2 decisivo che ha tagliato le gambe definitivamente al. Le sue prestazioni hanno portato complessivamente 15 punti al Napoli. Nell'ultimo periodo, però, c'è stata una leggera flessione, tra il rigore sbagliato contro l'Inter il 4 dicembre e la partenza dalla panchina contro Roma e Genoa.I SACRIFICI - Spalle larghe e tante responsabilità. Certo, perchéEppure nel suo destino poteva esserci il Torino, quando era ancora nella sua Procida. Però la sua famiglia al tempo non riuscì a trasferirsi in Piemonte ed ecco l'opportunità Napoli. Tanti sacrifici da parte dei suoi genitori, tanti traghetti dall'isola ai campi d'allenamento ogni giorno. Anche il convitto autofinanziato, nonostante difficoltà nel trovare spazio in campo. Alla fine questi- Il futuro è chiaramente ancora tutto da scrivere, ma i presupposti sono quelli giusti. L'esplosione quest'anno è stata definitiva. I numeri, come sottolineato in precedenza, sono di quelli importanti. Se n'è accorto anche il ct dell'riportando una distorsione alla caviglia destra. Ma una nuova chance arriverà, soprattutto se continuerà a trascinare il Napoli. Nel frattempo il Napoli si è tutelato. Ambrosino non aveva ancora un contratto da professionista con il club azzurro, quindi a luglio 2022 non sarebbe stato più un calciatore del Napoli.Nulla da fare per le tante squadre che lo hanno corteggiato a lungo, in settimana è arrivata la nota lieta:Uno stimolo in più per il prosieguo della stagione, da Procida il numero 10 è pronto per conquistare tutti a suon di gol.