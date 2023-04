. L'argentino classe 2001 è entrato con prepotenza nel mirino di Giuntoli, alla ricerca di un trequartista che possa prendere il posto diqualora in estate si consumasse la separazione con il polacco, scavalcando nelle preferenze anche giocatori comeche da tempo erano sul taccuino dei dirigente azzurro. Poco più di un anno in MLS per l'ex Vélez Sarsfield, Campione del Mondo con l'Argentina in Qatar, abbastanza per stregare gli scout di mezza Europa, convinti che sia giunta l'ora del salto nel Vecchio Continente. Thiago nicchia e ai microfoni della MLS dice che il suo obiettivo è "", ma quella che si avvicina può essere davvero l'estate giusta per lasciare gli Stati Uniti.- A confermare questa possibilità ci sono le mosse proprio diche, come appreso da Calciomercato.com,, stanziando anche un budget importante per un titolare:, perché l'argentino agisce proprio da sotto la punta nel 4-2-1-3 (o 4-2-3-1 all'europea) di coach Gonzalo Pineda. Una mossa non casuale e che conferma come anche da parte della franchigia MLS ci sia la convinzione che il momento della cessione si stia rapidamente avvicinato, garantendo anche un discreto gruzzoletto da reinvestire.- Un anno fa Atlanta United lo ha prelevato dal Vélez per 15 milioni e ora chiede. Una cifra importante, ma che non scoraggia il Napoli se si considera che un altro obiettivo, Samardzic, ha già una valutazione dida parte dell'Udinese. Gli azzurri, come abbiamo già raccontato, hanno avviato i contatti con la società statunitense e l'obiettivo è di stringere la presa il prima possibile, anche perché la concorrenza su Almada aumenta con il passare delle settimane. In, ma soprattutto inconsiderando chelo avevano corteggiato già ai tempi del Vélez, prima del trasferimento in MLS. Il rischio di un inserimento c'è, ma il Napoli va avanti con fiducia: al centro dei pensieri dei partenopei c'è l'imminente festa per lo scudetto, ma se si parla di mercato Thiago Almada occupa la prima casella disponibile.