La storia di. Siamo in Argentina, lì dove il trequartista/attaccante esterno classe 2001 è esploso prima di prendere il volo per gli Stati Uniti, dove l'Atlanta l'ha portato investendo 14 milioni per prenderlo dal Velez. Oggi è nel mirino del Napoli, che ha già avviato i contatti con il club americano.- Aspettando l'Europa, Thiago è diventato il primo giocatore nella storia dell'MLS a vincere un Mondiale.- Un tipo furbo, ti sfida senza paura". Giuntoli prende appunti. Almada si è messo in vetrina con 4 gol in 6 partite nella nuova stagione iniziata a gennaio, sono 11 le reti e 12 gli assist in 37 partite con l'Atlanta. Trequartista naturale, in America gioca al centro di un 4-2-3-1 ma si adatta anche in un 4-3-3 (vedi il Napoli).- Tra un giro sul carretto di verdure e qualche soldo messo in tasca riciclando bottiglie, Alamada ha iniziato a giocare in un campetto di terra al Club Santa Clara. Dopo un anno lo vogliono sia Boca Juniors che River Plate: "No grazie, vado al Velez". Personalità.. Una giornata da sogno con un consiglio da mettere nel cassetto: "Devi sempre convincere i compagni a farti dare il pallone sui piedi". La benedizione di Messi, il suggerimento di Riquelme, Almada cresce tra i grandi del calcio argentino: il Napoli ha già acceso i riflettori su di lui.