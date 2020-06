IL TABELLINO

meritandola ma con due pareggi,ma al di là della difficoltà dell’impresa che resta altissima,Lo si è visto bene nella ripresa, quando sono arrivati i cambi: il Napoli non si è scomposto per niente, anzi, è restato compatto e ha recuperato energie. Forse è un caso, ma il 2-0 è nato da due dei nuovi entrati,E’ statacosì da consentire al Napoli una più attenta e meno problematica gestione della manovra. Tuttaviacon un sinistro di Di Carmine (respinta sul primo palo di Ospina) e un colpo di petto di Verre, a porta vuota e a due metri dalla linea bianca, dopo una mezza girata sbilenca di Faraoni.Il Napoli ha segnato con un classico colpo di testa di Milik, classico nel senso che il polacco, quando colpisce di testa, non dà mai la frustata, ma, come se avesse un mirino al centro della fronte, è di una precisione incredibile. L’angolo era stato battuto da Politano e il gol favorito dalla stolta linea difensiva (a zona) del Verona. A zona non dovrebbe significare anche distante e dormiente, come invece è accaduto:Il bello (per il Napoli) e il brutto (per il Verona) era la decisione di Pasqua: l’angolo non c’era, l’ultimo a toccare la palla era stato Demme, su cui però Amrabat aveva commesso fallo. Pasqua ha sbagliato due volte nella stessa azione. Va aggiunto pure che prima del gol, il sostituto di Mertens non era mai entrato in partita.. Rispetto alla finale di Coppa Italia, Gattuso aveva fatto 4 cambi: Ospina per Meret, Hysaj per Mario Rui, Allan per Fabian Ruiz e Milik per Mertens. Juric si era limitato a due, anche se il Verona ha avuto tre giorni in meno di tempo per recuperare dalla gara col Cagliari: Veloso per Badu e Zaccagni per lo squalificato Borini. Verre ha fatto il trequartista/mediano su Demme, Amrabat è partito su Zielinski e Veloso su Allan, poi i due interni veronesi si sono scambiati gli avversari. Al Napoli è mancata la spinta dei due terzini, quella di Hysaj soprattutto. Non solo, quando il Verona ha costruito la sua migliore occasione in contropiede, a rincorrere Faraoni c’era Insigne, non l’albanese. Si muoveva molto e bene Zielinski, ma a Verona facave caldissimo (31° a inizio gara) e il ritmo non poteva essere troppo più alto.. Tuttavia, l’agonismo in campo non è mancato e in certi momenti ha contagiato le panchine. Juric e Gattuso si sono presi a male parole. O meglio, per quanto si è ascoltato nel deserto del Bentegodi la parolaccia è partita dal tecnico veronese nei confronti di quello napoletano.GLI ATTACCHI. Nel secondo tempo sono aumentati gli spazi, sempre ben coperti da Amrabat e Zielinski. Due conclusioni per il Napoli, di Allan e Politano, ribattute da Silvestri, hanno anticipato il pareggio del Verona, pareggio annullato da Mariani che ha richiamato Pasqua al Var: Zaccagni aveva saltato Di Lorenzo ma prima del cross per il colpo di testa di Faraoni (coperto male di nuovo da Hysaj) è scivolato e ha toccato la palla con una mano. Sia Gattuso che Juric a metà ripresa hanno cambiato soprattutto gli attacchi: Mertens per Milik da una parte, Salcedo, Pazzini e Pessina per Zaccagni, Di Carmine e Verre dall’alltra.ormai esausti. Non lo erano invece Zielinski e Insigne che hanno continuato a sprintare. Gattuso ha messo dentro anche Ghoulam che non giocava dal 6 ottobre, poi Rino ha deciso di perdonare Lozano (nei giorni scorsi non si era allenato nel modo migliore ed era stato ripreso dal tecnico) e ha fatto bene. Lo ha mandato in campo negli ultimi 10' con l’intenzione di tenere palla, in realtà il messicano ha chiuso il conto proprio al 90', toccando di testa un angolo aggirante e tagliente di Ghoulam. Lozano è saltato prendendo le spalle di Faraoni come un trampolino, ma Pasqua ha convalidato. In pieno recupero, un assist fantastico di Insigne (altra prestazione super, da capitano vero) ha messo di nuovo Lozano nella condizione di segnare, ma stavolta davanti a Silvestri ha calciato fuori.Marcatori: 38' p.t. Milik (N), 45' s.t. Lozano (N)Assist: 38' p.t. Politano (N), 45' s.t. Ghoulam (N)Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Amrabat (39' s.t. Stepinski), Veloso, Lazovic (39' s.t. Dimarco); Zaccagni (25' s.t. Salcedo), Verre (32' s.t. Pessina); Di Carmine (25' s.t. Pazzini). All. Juric.Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (22' s.t. Ghoulam); Allan (21' s.t. Fabián), Demme (27' s.t. Lobotka), Zielinski; Politano (39' s.t. Lozano), Milik (27' s.t. Mertens), Insigne. All. Gattuso.Arbitro: Pasqua di Tivoli.Ammoniti: 8' s.t. Faraoni (V), 13' s.t. Koulibaly (N)Espulsi: -