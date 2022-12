“Credo nella rimonta scudetto, questa pausa lunga è una novità per tutti”. Simone Inzaghi detta la linea e indica la strada ai suoi in vista della ripresa del campionato, quando l’Inter dovrà subito vedersela con il Napoli al Meazza. Gli undici punti dalla vetta del campionato non spaventano il tecnico piacentino che ha le idee chiare: vincere il Tricolore non è impossibile, anzi.



IL PARAGONE – “Fino ad ora il Napoli ha fatto un qualcosa di straordinario che ha amplificato anche gli errori degli altri a partire dall'Inter – ha aggiunto Inzaghi nell'anticipazione di una intervista rilasciata a Italia 1 -. Lo scorso anno la classifica era tutta più ravvicinata, si era nel giro di tre punti davanti. Adesso invece il distacco si è ampliato, il Napoli ha fatto qualcosa che in Europa nessuno è stato capace di fare e noi gli facciamo i complimenti. Sappiamo che quanto fatto fino ad ora non basta”. Nel mirino dei nerazzurri c’è pure la Supercoppa Italiana del 18 gennaio contro il Milan in Arabia Saudita.