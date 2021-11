Emblematico il gol messo a segno dalla Nazionale italiana con Insigne che serve l'assist e Di Lorenzo che segna il gol dell'1-1. Ancora di più se si pensa allo schema stile Spalletti, praticamente a specchio rispetto alla rete messa a segno contro la Fiorentina. Non ci sono solo loro perché arrivano- In gol entrambi, dunque, con le rispettive Nazionali.è sceso in campo con il suo Camerun battendo per 0-4 Malawi. Il centrocampista del Napolicon una bella conclusione al volo. Ha giocato 63 minuti prima della sostituzione per essere al top della forma in vista della delicatissima sfida di martedì: di fronte ci sarà la Costa d'Avorio e al suo Camerun servirà necessariamente una vittoria per superare il girone e puntare forte alla qualificazione ai prossimi Mondiali 2022. Come detto, se la passa bene anchechecontro la Liberia con unMartedì affronterà Capo Verde secondo in classifica. Basterà non perdere per accedere al turno successivo delle qualificazioni ai Mondiali 2022.- Per Osimhen questoL'ultimo, infatti, risale al 21 ottobre contro il Legia Varsavia in Europa League quando il Napoli superò gli avversari per 3-0. Con questo è a quotaOra ci sarà l'ultimo impegno prima di gettarsi a capofitto fino al 22 dicembre pensando solo ed esclusivamente a trascinare il Napoli. Ci saranno tante sfide di alta classifica e Spalletti ha bisogno del suo centravanti di riferimento, dei suoi gol, per essere ancora capolista eFrank, come si fa chiamare in quel di Castel Volturno dai compagni, ha avuto un impatto devastante in Serie A e Spalletti lo ha immediatamente inserito tra le sue primissime scelte. Ora è insostituibile, rinunciare a lui diventa difficile perché ci mette un mix di tecnica e intensità praticamente per 90 minuti senza accusare mai il colpo.con la maglia del Villarreal. Meglio con il suo Camerun, dato che questo - splendido - contro il Malawi è il 5º gol con la maglia dei Leoni Indomabili. Il Napoli ci pensa eccome al futuro,cosa che oggi appare più che giusta visto il rendimento pazzesco del giocatore. Il tutto favorito dall'ottima prima parte di stagione che ha avuto il Napoli.- Oraper avvicinarsi all'importantissimo traguardo che i tifosi sognano dal 1990, lo scudetto. Ci saranno a disposizione due armi fondamentali,Delle famose "sette sorelle" menzionate da Spalletti, il Napoli ne ha affrontate due, la Juve e la Roma. L'Inter sarà la terza e servirà una prestazione super per strappare tre punti a San Siro. Un mese intenso, ricco di impegni importantissimi. Gli azzurri dovranno vincere e ancora vincere perché poiDifficile sì, ma non impossibile perché